Son Dakika | Aydın Valisi Aksoy, Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Son dakika haberler... Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapımı devam eden Aydın Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Aksoy ve beraberindeki heyet, Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde 140 bin metrekare alanda yapım çalışmaları süren Aydın Şehir Hastanesi inşaatındaki şantiyeyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
Aksoy'a, Vali Yardımcısı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de eşlik etti.
Ziyaretin ardından heyet, inşaatta çalışan işçilerle iftar yemeği yedi.