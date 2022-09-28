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Vali Akkoyun: "Muhtarlarımız sorunların tespiti ve çözümünde çok önemli görevler üstlenmektedir"

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Vali Akkoyun: 'Muhtarlarımız sorunların tespiti ve çözümünde çok önemli görevler üstlenmektedir'

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, rutin olarak düzenlenen muhtar toplantıları çerçevesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerdeki sorun, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, rutin olarak düzenlenen muhtar toplantıları çerçevesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerdeki sorun, ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda mahallelerin mevcut durumu değerlendirildi. Devletimizin en uç temsilcisi olarak kamu görevlerini özveriyle ifa eden muhtarlarımızın, mahallerdeki sorunların tespiti ve çözümünde çok önemli görevler üstlendiğini ifade eden Vali Tuncay Akkoyun, gayret ve fedakarlıklarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ve kurum müdürleri de katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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