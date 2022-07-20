Vali Akkoyun'dan Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan'a ziyaret - Haberler

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Vali Akkoyun'dan Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan'a ziyaret

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Vali Akkoyun'dan Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan'a ziyaret

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali İhsan Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali İhsan Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Akkoyun, ziyarette Akdoğan ile bir süre sohbet ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Akkoyun daha sonra Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz'ı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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