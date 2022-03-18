Son dakika haberleri | Kırşehir Valisi Akın şehit aileleriyle bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleriyle buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğretmenevinde düzenlene toplantıda konuşan Akın, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk milletinin, şanlı tarihte gurur ve iftihar kaynağı olan nice zaferlere ulaştığını ifade etti.

Şehitler ve onların emanetlerinin asla unutulmayacağını vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Vatanımızın müdafaası sırasında şehit olan kahramanlarımızın geride bıraktığı yakınlarına sahip çıkmak, gazilerimizin huzur içerisinde yaşamasını temin etmek devletimizin asli görevidir. Devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitler Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyorum."

Toplantıya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, İl Emniyet Müdür Vekili Ayhan Aydın, şehit yakınları ve protokol eşleri katıldı.

Vali Akın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında bazı şehit ailelerinin evlerini de ziyaret etti.