Vali Akın AFAD gönüllüleriyle "Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu" filmini izledi

ÇANAKKALE (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AFAD gönüllüleriyle "Orman Vatandır- Çanakkale Ruhu" filmini izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, "Orman Vatandır- Çanakkale Ruhu" filmi için kent merkezindeki sinema salonunda AFAD gönüllüleri ve gençlerle bir araya geldi.

Gönüllülerle sohbet eden ve filmi birlikte izleyen Vali Akın, Çanakkale Zaferi'ndeki mücadele ruhunu bugün yangınlara karşı mücadele eden ormancılarda gördüklerini ifade etti.

Çanakkale Savaşı'nda şehit olan ecdadın canları pahasına koruyarak teslim ettikleri vatan topraklarının yeşil örtüsünü korumak için ormancıların yangınlara karşı aynı mücadeleyi verdiğini belirten Akın, şöyle devam etti:

"Bugün ormanları yangınlara karşı savunan ve koruyan ormancıların mücadele hikayelerinin, Çanakkale Savaşı'nda ecdadımızın eşsiz kahramanlıklarıyla özdeşleştirildiği 'Orman Vatandır, Çanakkale Ruhu' isimli belgesel tarzı filmi gençlerimiz ve AFAD gönüllülerimizle izledik. Orman teşkilatının orman yangınları ile mücadelesini Çanakkale ruhuna paralel olarak anlatan belgesel filmde 1994 yılında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen orman yangınında şehit düşen orman şehidimiz Talat Göktepe'nin alevlere karşı verdiği mücadele konu ediliyor."

Filmi Vali Akın'ın eşi Saliha Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, daire müdürleri, AFAD gönüllüleri ve devlet korumasındaki gençler izledi.