Vali Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

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Vali Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Vali Akbıyık, Yüksekova'da ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde güvenlik toplantısına katıldı, ziyaretlerde bulundu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde güvenlik toplantısına katıldı, ziyaretlerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık'ın başkanlığında Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda güvenlik ve asayiş konuları ele alındı.

Ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir'i ziyaret eden Akbıyık, çarşıda esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geçen Akbıyık, Dernek Başkanı Mehmet Salih Diler ve engellilerle sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Kaymakamlık, Yüksekova, Hakkari, Medya, Güncel, Haberler

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