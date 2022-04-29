Bayram öncesi trafik denetimi

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın sürücülere emniyet kemerinin önemini anlatması

Akbıyık'ın sürücüleri kemeri takmaları konusunda uyarması

Ekiplerin uygulama yapması

Akbıyık'ın açıklaması - Hakkari

Hakkari'de İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sürücülere ve araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlattı.

Sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Akbıyık, vatandaşlara güzel bir bayram geçirmelerini temenni etti.

Akbıyık, yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de kurum ve kuruluşların katılımıyla emniyet kemerine dikkati çekmek için uygulama yaptıklarını söyledi.

Her bayramda birçok kişinin trafik kazalarında yaralandığını veya hayatını kaybettiğini belirten Akbıyık, şöyle dedi:

"Yapılan çalışmalarda emniyet kemeri yüzde 45 can kayıplarının azalmasını sağlıyor, yüzde 60 da yaralanmaların azalmasını sağlıyor. Biz de tüm Hakkarililere kemerlerini takmalarını rica ediyoruz. 'Bayramınız kemerli olsun' diyoruz. Başta Hakkarililer olmak üzere tüm Türkiye'nin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Hayırlı, huzurlu, kazasız bir bayram diliyorum."

Uygulamaya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan da katıldı.