Vali Akbıyık, sancak devir teslim törenine katıldı Güncel Haberler Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen sancak devir teslim törenine katıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen sancak devir teslim törenine katıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, görevini Albay Ali Aydın Torun'a devretti. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve diğer görevliler katıldı. Güncel Kaynak: AA / Sayim Harmancı Hakkari Komando Güncel Haberler

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