Vali Akbıyık, sanat sokağına dönüştürülecek caddede inceleme yaptı - Haberler

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Vali Akbıyık, sanat sokağına dönüştürülecek caddede inceleme yaptı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Vali Akbıyık, sanat sokağına dönüştürülecek caddede inceleme yaptı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sanat sokağı çalışmaları yürütülen caddede incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sanat sokağı çalışmaları yürütülen caddede incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman ile Atlılar Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Dekoratif aydınlatma sistemi kurularak kaldırımları düzenlenecek sokaktaki çalışmalar hakkında bilgi alan Akbıyık, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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