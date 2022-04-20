Vali Akbıyık, İstiklal Marşı'nı seslendiren iki kardeşi makamında kabul etti - Haberler

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Vali Akbıyık, İstiklal Marşı'nı seslendiren iki kardeşi makamında kabul etti

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Vali Akbıyık, İstiklal Marşı'nı seslendiren iki kardeşi makamında kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı ve kendisi için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan iki kardeşi, aileleriyle makamında kabul etti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı ve kendisi için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyan iki kardeşi, aileleriyle makamında kabul etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme göre, Akbıyık, ziyareti esnasında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendiren Tuana ve Ronahi Bayrakal kardeşler ve aileleriyle bir araya geldi.

İki kardeş, Akbıyık'a çizdikleri resmini ve Türk bayrağını hediye ederek, İstiklal Marşı'nı okudu.

Akbıyık, yakından ilgilendiği çocukları tebrik ederek onlara tablet, kitap ve oyuncak hediye etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

İstiklal Marşı, Hakkari, Medya, Esnaf, Güncel, Haberler

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