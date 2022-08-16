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Vali Akbıyık, hafriyat döküm alanında inceleme yaptı

Vali Akbıyık, hafriyat döküm alanında inceleme yaptı

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hafriyat döküm alanında incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hafriyat döküm alanında incelemelerde bulundu.

Biçer Mahallesi'ndeki alana giden Akbıyık, parke taşı döşenmesi planlanan yolu kontrol etti, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Akbıyık, yol çalışmalarının kısa sürede başlayacağını aktardı.

Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Savalat Mete Pınar eşlik etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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