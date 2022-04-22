Vali Akbıyık belediye personeliyle iftarda bir araya geldi - Haberler

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Vali Akbıyık belediye personeliyle iftarda bir araya geldi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Vali Akbıyık belediye personeliyle iftarda bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye personeliyle iftar yaptı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye personeliyle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, öğretmenevinde düzenlenen iftar programında personelle bir araya geldi.

Akbıyık, personelle sohbet ederek, yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti,

Programa, vali yardımcıları ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari, Medya, Güncel, Haberler

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