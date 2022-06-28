Vali Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasını inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu

Teknik personelden kurum binasıyla ilgili bilgi alan Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasının Hakkarililere ve görev yapacak çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akbıyık'a incelemelerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nazmi Yakar ve firma personeli eşlik etti.