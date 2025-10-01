Vali Akbıyık, 91 Yaşındaki Huzurevi Sakininin TOGG Heyecanını Gerçekleştirdi

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 91 yaşındaki huzurevi sakininin TOGG ile gezme isteğini gerçekleştirdi.

Akbıyık, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi.

Merkezde kalan 91 yaşındaki Neylüfer Talay, Akbıyık'a yerli ve milli otomobil TOGG'u deneyimlemek istediğini ifade etti.

Talay'ın isteğini kabul eden Akbıyık, kendisiyle makam aracına binerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yolculuk yaptı.

Akbıyık, daha sonra Talay'ı kaldığı merkeze makam aracıyla bıraktırdı.

Vali Akbıyık, gazetecilere, devletin her zaman yaşlıların yanında olduğunu söyledi.

Yaşlıların toplumun köklü çınarları olduğunu belirten Akbıyık,"Yaşlılarımızı hayatımızın en kıymetli hazinesi, bize yol gösteren büyüklerimizdir. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. İşte o zaman görmek istediğimiz sevgi ve hürmeti, bugün büyüklerimize göstermeliyiz. Büyüklerimizin duası, toplumumuzun en büyük gücüdür." dedi.

Akbıyık, yaşlılarla sohbet ettikten sonra günün anısına fotoğraf çektirdi.