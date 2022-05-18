Vali Ahmet Ümit, Bolu'dan törenle uğurlandı - Haberler

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Vali Ahmet Ümit, Bolu'dan törenle uğurlandı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Vali Ahmet Ümit, Bolu'dan törenle uğurlandı

Kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Vali Ahmet Ümit, törenin ardından Bolu'dan ayrıldı.

BOLU (AA) - Kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Vali Ahmet Ümit, törenin ardından Bolu'dan ayrıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende Ümit, Bolu'nun hafızasında ve zihninde hep ayrı yeri olacağını söyledi.

Her işin bir nihayetinin olduğunu aktaran Ümit, "Hidayetini 6 Kasım'da yapmıştık, nihayetini de bugün yapıyoruz. Bolu Valiliği görevimiz bitti. Sayın Bakanımıza, Bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza, üzerimizde emeği olan bütün büyüklerimize buradan selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz." diye konuştu.

Ümit, yaklaşık 4 yıldır Bolu'da görev yaptığını anımsatarak, "Bilmeden yanlış yaptıysak affola ama bilerek asla yanlış yapmadık, Allah'ın izniyle yapmayız da zaten. Sonuçta prensiplerimiz belli. Bizler yüce devletin, büyük milletin, derin medeniyetin insanları olarak bu prensiplerden taviz verecek insanlar değiliz." dedi.

Konuşmanın ardından eşi Şengül Ümit ile kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Vali Ümit, kentten ayrıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

6 Kasım, Bolu, Güncel, Haberler

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