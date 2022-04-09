Valerien Ismael'e taraftarlardan sevgi seli - Haberler

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Valerien Ismael'e taraftarlardan sevgi seli

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Valerien Ismael'e taraftarlardan sevgi seli

Alanyaspor karşısında 4-1 kazanan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, yeni teknik direktör Valerien Ismael'i tribünlere çağırdı.

Alanyaspor karşısında 4-1 kazanan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı taraftarlar, yeni teknik direktör Valerien Ismael'i tribünlere çağırdı. Fransız çalıştırıcı maç sonunda tribünleri tek tek gezerek taraftarı selamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar Teknik Direktör Valerien Ismael'e sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte tribünler, Fransız teknik adam için tezahüratlar yaparken, 2 kızını yanına alarak sahaya giren Valerien Ismael, tribünleri tek tek dolaşarak selamladı. Taraftarları alkışlayan Valerien Ismael, takımını da sahada tebrik etti.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Valerien Ismael'e taraftarlardan sevgi seli

Valerien Ismael'e taraftarlardan sevgi seli

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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