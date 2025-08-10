Valensiya'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu İki Kişi Hayatını Kaybetti

MADRİD, 10 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın Valensiya bölgesinde cumartesi günü küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre kaza, Requena kasabası yakınlarında saat 11.25 sıralarında meydana geldi. Uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra aniden irtifa kaybederek yakınlardaki bir tarlaya düştü. Olayda uçaktaki iki kişi de hayatını kaybetti.

Kazada uçak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma devam ederken, olay anında hava koşullarının uçuşa elverişli olduğu belirtildi.