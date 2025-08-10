Valensiya'da Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu İki Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Valensiya bölgesinde meydana gelen uçak kazasında, kalkıştan kısa bir süre sonra irtifa kaybeden küçük bir uçak, tarlaya düştü ve içinde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.

MADRİD, 10 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın Valensiya bölgesinde cumartesi günü küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre kaza, Requena kasabası yakınlarında saat 11.25 sıralarında meydana geldi. Uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra aniden irtifa kaybederek yakınlardaki bir tarlaya düştü. Olayda uçaktaki iki kişi de hayatını kaybetti.

Kazada uçak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma devam ederken, olay anında hava koşullarının uçuşa elverişli olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sinop'ta orman yangını! Bir köy tahliye edildi

O kentimizden alevler yükseldi! Bir mahalle için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri

Tarihi anlaşmanın şifreleri: En dikkat çeken madde...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.