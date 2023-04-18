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Vakıflar Meclisi seçimine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Vakıflar Meclisi seçimine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

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Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi temsilcilerinin seçimleri, e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi temsilcilerinin seçimleri, e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi yapılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin seçimine yönelik düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Vakıflar Meclisine yeni vakıflardan üç, mülhak ve cemaat vakıflarından seçilecek birer temsilcinin seçimi, e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek.

Seçim, meclis üyelerinin görev sürelerinin sona erdiği yılın aralık ayı içinde yapılacak. Seçim tarihi, saati ve seçime ilişkin hususlar, seçimden iki ay önce genel müdürlüğün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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