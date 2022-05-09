Vakıflar Haftası, Aydın, Muğla ve Denizli'deki etkinliklerle kutlanacak

DENİZLİ (AA) - Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Vakıflar Haftası kapsamında farklı kuşaklara hitap eden kutlama programları planlandığını bildirdi.

Saraç, yaptığı açıklamada 40 yıla yakın bir süredir her yıl mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde vakıf bilincini aşılamak ve vakıf medeniyetini anlatmak amacıyla Vakıflar Haftası'nın kutlandığını hatırlattı.

Bu yıl "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" temasıyla kutlanan hafta kapsamında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Aydın, Muğla ve Denizli'de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini bildiren Saraç, tüm vakıf dostlarını ve vatandaşları davet ettiklerini aktardı.

Saraç, "Etkinlikler kapsamında vakıf kültürünün nesillere tanıtılabilmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu köklü medeniyetin değerinin daha iyi anlatılabilmesi ve anlaşılabilmesi noktasında tüm etkinliklerimize saygıdeğer halkımızın katılımından onur duyacağız" ifadelerini kullandı.

Kutlamaların 15 Mayıs'ta sona ereceğini aktaran Saraç, üç şehirde belirlenen okullarda Hacivat Karagöz gösterileri sunulacağını, çocuklara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hediyeler verileceğini belirtti.

11 Mayıs Çarşamba günü Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre Kültür Merkezinde "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardım ve Paylaşma Geleneği" konulu bir panel düzenleneceğini aktaran Saraç, Aydın Efeler Bey Camii, Muğla Menteşe Kurşunlu Camii ve Denizli Pamukkale Çınar Camiinde 13 Mayıs Cuma günü hatim ve mevlit okunacağını da kaydetti.