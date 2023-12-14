Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim bursu 2 bin liraya çıkarıldı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 2 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 2 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 1250 liradan 2 bin liraya yükseltildiği bildirildi.
Yeni dönem burs miktarının ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.