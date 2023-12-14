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Vakıflar Genel Müdürlüğünün yükseköğrenim bursu 2 bin liraya çıkarıldı

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 2 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 2 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs miktarının 1250 liradan 2 bin liraya yükseltildiği bildirildi.

Yeni dönem burs miktarının ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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