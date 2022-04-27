Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardım ödemeleri bayramdan önce yapılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardım ödemeleri bayramdan önce yapılacak

AA - Eda Özdener - Güncel
 - Güncelleme:
Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardım ödemeleri bayramdan önce yapılacak

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, mayıs ayına ait muhtaç aylıkları ile burs ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 29 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, mayıs ayına ait muhtaç aylıkları ile burs ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 29 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Yönetmeliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi, yetim, engelli kişilere verilen muhtaç aylığı yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımlarına ait ödemelerin takvimi değişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığının ilgili genelgesi kapsamında, 10 Mayıs'ta yatırılması planlanan ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla muhtaç aylıkları ve bursların erken ödenmesi yönündeki talimatı üzerine erkene alındı.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, muhtaç aylığı ve burs ödemelerinin, 29 Nisan'da kişilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

AA / Eda Özdener - Güncel

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Nisan, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title