Vakıflar Genel Müdürlüğünden yurt dışına 25 bin gıda kolisi - Haberler

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Vakıflar Genel Müdürlüğünden yurt dışına 25 bin gıda kolisi

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden yurt dışına 25 bin gıda kolisi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla hazırlanan 25 bin kuru gıda kolisinin, yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığı bildirildi.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan dolayısıyla hazırlanan 25 bin kuru gıda kolisinin, yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığı bildirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Selçuklu ve Osmanlı topraklarında kurulan vakıfların emanetlerini yaşatmaya devam eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2014'ten bu yana yurt dışına kuru gıda yardımı yapıyor.

Genel Müdürlük, bu yıl yardım listesine Ukrayna'yı da ekledi. Bölgede süren çatışmalar sonucu temel gıda ihtiyaçlarına ulaşmada sorun yaşayan Ukrayna halkı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce gıda kolisi yardımı listesine alındı.

11 farklı temel gıda ürünü

25 bin kuru gıda kolisi taşıyan insani yardım tırları, ihtiyaç sahipleri ile buluşmak için yola çıktı.

Yardım kolilerinin 2 bini Ukrayna'da, 5 bini Bosna Hersek'te, 4 bini Kuzey Makedonya'da, 5 bini Kosova'da, 4 bini Bulgaristan'da, 2 bini Karadağ'da ve 3 bini de bazı Balkan ülkeleri ile KKTC'de dağıtılacak.

Kuru gıda kolilerinin içerisinde un, salça, ayçiçeği yağı, mercimek, makarna, kuru fasulye gibi 11 farklı temel gıda ürünü yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, ulaştırdıkları bu ikramın, Selçuklu ve Osmanlı topraklarında kurulan vakıflardan emanet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Bosna Hersek'e, Kosova'dan Karadağ'a, Kuzey Makedonya'dan Bulgaristan'a değerli kardeşlerimizin huzuru ile hepimizin huzurlu olacağını biliyoruz. Bu huzuru sevgi, barış ve dayanışma ile sağlayabiliriz. Ecdadımıza tazim durarak, kardeşlerimize sarılacak, komşumuzu gözeteceğiz. Yani kardeş payına vakıfız".

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yurt dışına 25 bin gıda kolisi

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yurt dışına 25 bin gıda kolisi

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yurt dışına 25 bin gıda kolisi

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Selçuklu, Ukrayna, Osmanlı, Güncel, Haberler

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