Priştine'deki Osmanlı döneminden kalma Emir Alaaddin Camisi restore edildi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Kosova'nın başkenti Priştine'deki Osmanlı döneminden kalma Emir Alaaddin Camisi törenle ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılışı töreni kapsamında düzenlenen açılışa, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve Kosova Başimamı Vedat Sahiti'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Priştine'deki törene canlı bağlantı ile iştirak etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelen katılımcıları selamladı.

Bakan Yardımcısı Çam, çalışmalarla ilgili bilgi verirken, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, yaklaşık 500 yıl önce inşa edilen Emir Alaaddin Camisi'nin yeniden ihyası ve restorasyonu için vermiş olduğunuz talimatlar çerçevesinde Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu itinalı çalışmalar neticesinde, Kosova İslam Birliği Başkanlığının katkılarıyla ve Kosova Cumhuriyeti'nin destekleriyle ihya edilmiş oldu ve gelecek nesillere aktarılmak üzere Kosova İslam Birliği Başkanlığına teslim edildi."

Emir Alaaddin Camisi, konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeniden ibadete açıldı. Tören, davetlilerin restorasyonu tamamlanan camiyi gezmesiyle sona erdi.

Priştine'de 16. yüzyılda inşa edilen Emir Alaaddin Camisi, şehirdeki Osmanlı döneminden kalma seçkin camiler arasında yer alıyor.