Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Sonuçlarını Açıkladı

(ANKARA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim yılı için 21–31 Ekim günleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme aşamasının tamamlandığını ve sonuçların açıkladığını bildirdi.

VGM, 2025-2026 akademik yılı için burs başvurularının sonuçlarını açıkladı. VGM'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, burs başvurusunda Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs başvurularının değerlendirme sürecinin ise devam ettiği belirtilen açıklamada, kişilerin cep telefonları üzerinden WhatsApp aracılığıyla iletişime geçilmediğini ve hiçbir şekilde belge, hesap açılması veya hesap numarasına para gönderilmesinin talep edilmediğini bildirdi. Açıklamada, burslara ilişkin tüm duyuruların yalnızca resmi web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.