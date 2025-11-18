Haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Sonuçlarını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025–2026 eğitim yılı için burs başvurularının sonuçlarını açıkladı. Yabancı uyruklu öğrenciler için burs başvuru değerlendirmeleri devam ederken, dolandırıcılıklara karşı cep telefonları üzerinden iletişim kurulmadığı hatırlatıldı.

(ANKARA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025–2026 eğitim yılı için 21–31 Ekim günleri arasında alınan yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme aşamasının tamamlandığını ve sonuçların açıkladığını bildirdi.

VGM, 2025-2026 akademik yılı için burs başvurularının sonuçlarını açıkladı. VGM'den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, burs başvurusunda Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs başvurularının değerlendirme sürecinin ise devam ettiği belirtilen açıklamada, kişilerin cep telefonları üzerinden WhatsApp aracılığıyla iletişime geçilmediğini ve hiçbir şekilde belge, hesap açılması veya hesap numarasına para gönderilmesinin talep edilmediğini bildirdi. Açıklamada, burslara ilişkin tüm duyuruların yalnızca resmi web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Sarıyer'de kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini öldürdü

Sarıyer'de kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini öldürdü
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Deniz trafiğinde rekor, Boğazlar vızır vızır

Deniz trafiğinde rekor, Boğazlar vızır vızır
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.