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Vakıflar Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular e-Devlet üzerinden 9 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce mühendis, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, avukat, temizlik görevlisi ve şoför olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS puanı ile 18-35 yaş aralığında bulunan 33 büro personeli, 5 avukat, 10 mühendis, 4 sosyal çalışmacı, 39 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 temizlik görevlisi, 7 de şoför alınacak.

Başvurular e-Devlet'te Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe

Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden 9 Haziran'a kadar yapılabilecek. İşe alım için şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Sözleşmeli Personel E-Devlet Güncel Haberler

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