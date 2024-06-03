Üye Girişi
Haberler

Vakıflar Genel Müdürlüğü Misyon Şefleri Eşlerini Tarihi Camilerle Buluşturdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla misyon şefleri eşleri, Eyüp İmarethanesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Kariye Camii'ni gezdi. Program kapsamında restorasyon süreçleri ve vakıf kültürü hakkında bilgiler aktarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından düzenlenen programla misyon şefleri eşleri, Eyüp İmarethanesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Kariye Camii'ni gezdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Sevim Çağla Serim, AA muhabirine, programı VGM'nin 100. yılı onuruna hazırlanan Vakıf Kültür Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serim, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ayasofya ve Kariye'nin restorasyon süreçleri üzerine kamuoyunda negatif bir algı oluşturulduğuna işaret ederek, "Bizim ana hedefimiz hem bu camilerimizin restorasyon sürecinin nasıl titizlikle yürütüldüğünü anlatmak hem de vakıf kültürümüzü tanıtmaktır." dedi.

Program bünyesinde ilk olarak Eyüp İmarethanesi'ne gittiklerini belirten Serim, şunları kaydetti:

"Burada ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yemeklerin dağıtımında büyükelçi eşlerimiz bizzat yer aldılar. Böylece medeniyetimizin ihtiyaç sahiplerine gösterdiği değeri bir kez daha kendilerine hatırlattık. Sonrasında da restorasyonu tamamlanan ve ibadete açılan Kariye Camimizi ziyaret ettik ve burada da aynı şekilde restorasyon süreçlerimizin nasıl titizlikle yürütüldüğüne dair güncel ve gerçek bilgileri kendilerine aktardık. Son olarak da yine göz bebeğimiz Ayasofya Camimizi ziyaret ettik ve büyükelçi eşlerimizle birlikte gezerken yine Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde yürütülen çalışmalara dair kendilerini bilgilendirdik."

Serim, geçmişte inşa edilen birçok yapının vakıf eseri olduğunun altını çizerek, "Selçuklu ve Osmanlı'yı gezen Batılı seyyahlar, bu coğrafya için 'vakıf cenneti' tabirini kullanmışlar. Bizler de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu mirasın günümüzde sürdürülmesi ve korunması alanında lider kuruluş olmanın gururunu taşıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz misyon şefleri eşleri için Vakıf Kültür Etkinliği ile bu hedefe de önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmayı diliyoruz." diye konuştu.

Sevim Çağla Serim, projenin yurt dışından farklı konukların katılımıyla da devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programa konuk olan Meksika Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez'in eşi, Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ise Kariye'yi daha önce gördüğünü, restorasyon çalışmasının ise kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Osmanoğlu, Ayasofya'nın da evrensel kültürün bir parçası olduğunu dile getirerek, "Tüm katılımcılara, bizi davet eden herkese teşekkür ederim. Sanırım grup olarak burada olmaktan çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Programa katılanlar arasında ayrıca Dominik Cumhuriyeti, Fas, Karadağ, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün büyükelçi eşleri yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Vakıf Cami Eyüp Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

Bakmadan Geçme

Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kurban eti ile neler yapılabilir? Kurban eti ile yapılan en iyi yemek tarifleri İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! #128250 3 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 3 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! A101 6 HAZİRAN AKTÜEL KATALOG | 6 Haziran'da A101'de neler olacak?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title