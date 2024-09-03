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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul'da Hayır Çarşısı'nı açtı

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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren 'Hayır Çarşısı'nı Beyoğlu'nda hizmete açtı. İhtiyaç sahiplerine giysi, ev eşyası ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri temin edilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren "Hayır Çarşısı"nı Beyoğlu'nda hizmete açtı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nın giriş katında yer alan "Hayır Çarşısı"nın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner katıldı.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü envanterine kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin faydalanabileceği Hayır Çarşısı'nda ayakkabıdan kıyafete ve okul çantalarına kadar tüm eşyalar bulunuyor.

Hayır Çarşısı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik giysi, ev eşyası ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu mağaza farklı bir mağaza. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz koordine ediyor. Ayakkabı başta olmak üzere okul ihtiyaçları, kıyafet ve benzeri ihtiyaçlarını gideriyorlar. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

istanbul Beyoğlu Güncel

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