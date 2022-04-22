VakıfBank, THY karşısında avantajı aldı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 1/4 play-off'u ilk maçında Türk Hava Yolları'na konuk oldu. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-siyahlılar, rakibini 3-2 yenerek final yolunda avantajı elde etti. VakıfBank'ta Isabelle Haak kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Salon: Vestel Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili

THY: Bahar Toksoy Guidetti, Lauren Carlini, Madison Kingdon, Aslı Kalaç, Kiera Van Ryk, Şeyma Ercan, Ceren Önal (L), Anna Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Aylin Acar (L), Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Chiaka Ogbogu, Meryem Boz

Setler: 25-23, 11-25, 25-18, 15-25, 9-15

Süre: 112 dakika (29', 20', 26', 22', 15')

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel