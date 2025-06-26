VakıfBank Kültür Yayınları'nın 'Peynir' Kitabı, Portekiz'de Ödül Aldı

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VakıfBank Kültür Yayınları'nın çocuklara yönelik kitabı 'Peynir', Cascais Dünya Yiyecek Zirvesi'nde 'Dairy' kategorisinde 'Dünyanın En İyi Kitabı' ödülüne layık görüldü. Kitap, Türkiye'deki peynir çeşitlerini ve peynircilikle ilgili bilgileri sunuyor.

VakıfBank Kültür Yayınları'nın (VBKY) çocuklara özel hazırladığı " Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum" serisinin ilk kitabı "Peynir", Portekiz'de ödüle layık görüldü.

VBKY'den yapılan açıklamaya göre, Neşe Biber ve Berrin Bal Onur'un kaleme aldığı eser, Cascais Dünya Yiyecek Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 30. Gourmand Awards'ta "Dairy" kategorisinde "Dünyanın En İyi Kitabı" seçildi.

VBKY'nin çocuk kitaplığı kategorisinden çıkan "Peynir", peynircilikle ilgili ilginç bilgiler eşliğinde Türkiye'nin dört bir yanında rastlanabilecek pek çok peynir çeşidini etkileyici fotoğraflarla okuyucuyla buluşturuyor.

Küçük okurlara temel gıdaları anlatmak ve sevdirmek için hazırlanan "Türkiye'de Yaşıyorum, Ne Yediğimi Biliyorum" serisinde "Peynir"in ardından "Zeytin" ve "Yoğurt" kısa bir süre sonra kitapseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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