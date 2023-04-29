VakıfBank Hack to the Future'da gençler geleceğin bankacılığını bugünden tasarladı

VakıfBank'ın dördüncü defa gençleri buluşturduğu hackathon etkinliği "Hack to the Future"da kazananlar belirlendi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank'ın "Dijital kolaylaştırır" yaklaşımıyla geleneksel hale getirdiği ve bu yıl dördüncü defa gerçekleştirdiği "Hack to the Future"da final heyecanı sona erdi.

Bankacılık sektörünün geleceğini gençlerle birlikte yazmak isteyen VakıfBank'ın "Hack to the Future" etkinliğinde, yenilikçi fikirleriyle dikkati çeken genç yazılımcı ve tasarımcılar, ilk kez VakıfBank hackathon organizasyonunda kodlayarak ürettikleri projelerle ödüllerini aldılar.

VakıfBank'ın "Hack to the Future" etkinliğine yapılan başvurular arasından yarışmaya uygun bulunan 77 takım, 3-5 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen hackathon maratonunda mücadele etti.

Burada rakiplerinden bir adım öne çıkan 12 takım finale yükseldi. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen final organizasyonu 28 Nisan Cuma günü VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi ve jürinin puanlamasıyla ödüle hak kazanan 5 takım belli oldu.

Ana temaları yenilikçi ürün ve hizmetler, dijital bankacılıkta kullanıcı deneyimi ve tasarımı, yeni nesil müşteri iletişimi, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik olarak belirlenen hackathon'un finali, etkinlik sürecinde olduğu gibi Metaverse'te de izlenebildi.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Digital Advice Lab kurucusu Berk Kuşaksız gibi alanında uzman ve deneyimli isimlerden oluşan jürinin inovatif fikirleri değerlendirdiği "Hack to the Future"da dereceye giren 5 takıma toplam 170 bin TL, diğer 7 finaliste de 10'ar bin TL ödül verildi.

"Gençlerin daima yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, deprem felaketindeki kayıpları anarak, finale kalan katılımcılar arasında bu süreçten etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti. Üstünsalih, şunları aktardı:

"Bu sene 69'uncu yaşını kutlayan VakıfBank'ımızı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaştıracak en önemli pusulamızın dijitalleşme olduğuna eminiz. Bu alanda yaptığımız yatırımlar, yetişmiş insan kaynağımız ve yenilikçi teknolojilerimiz sayesinde kendi AR-GE Merkezi'mizde ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu vesileyle de dijitalleşme alanında rekabeti üst seviyelere taşıyoruz.

Geleceğin bankacılığını bugünden deneyimleme fırsatı veren uygulamalarımız ile müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz ve onlar için değer yaratıyoruz. Bugün dijitalleşme alanında yenilikçi fikirleri olan gençlerle dördüncü defa buluşmanın coşkusunu yaşadık ve heyecan dolu bu hackhaton'u geride bıraktık. Doğduğumuz topraklara, ülkemize yüksek vefa besleyen ve geleceğin gençlerin aklıyla yoğurulacağına inanan bir banka olarak gençlerin daima yanındayız. VakıfBank olarak bir kere daha onların fikirleri sayesinde geleceğin bankacılığının kapılarını birlikte aralayacağımıza inanıyoruz."

Kazananlar

Finale kalan 12 takımdan ödül alamayanlara inovatif yaklaşımlarından ötürü 10'ar bin TL teşvik verilen Hack to the Future'da kazanan projeler ise şöyle sıralandı:

Büyük ödül olan En İyi MVP (Ürünleşmeye En Yakın Proje) Ödülü, harcama paylaşımı kapsamında Vi Split ürününü geliştiren Atlantis takımına verildi. Vi Split uygulaması, kullanıcılara harcama paylaşımları alanında çeşitli kolaylıklar sunarken müşterilerin harcamalarına özel kişisel kampanyaları da kullanıcılarla buluşturan ve tüketicilerin finansal sağlıklarına odaklanan bir platform olarak öne çıktı. En İyi Sosyal Girişim Ödülü, Mutrivia takımının oldu. En Yenilikçi Teknolojik Çözüm Ödülü'nü, Powea takımı aldı. En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ödülü'ne İnventors takımı layık görüldü. En Global Çözüm Ödülü'nü, Core Team takımı kazandı.