Vakıfbank, Avrupa'yı 5. kez fethetti! İşte sosyal medyadan gelen tepkiler - Haberler

Vakıfbank, Avrupa'yı 5. kez fethetti! İşte sosyal medyadan gelen tepkiler
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Vakıfbank şimdiye kadar on kez finale kaldığı CEV Şampiyonlar Liginde beşinci kez şampiyonluk kazanmayı başardı. İşte sosyal medya tepkileri
Türkiye, son günlerde hem bireysel sporlarda hem de takım sporlarında ardı ardına şampiyonluk sevinci yaşıyor. Anadolu Efes'in THY EuroLeague Şampiyonluğu'nu ikinci kez alması sonrası bugün de yeni bir başarı ile göğsümüz kabardı. Daha önce Türkiye Şampiyonu olan Vakıfbank, şimdi de beşinci kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmayı başardı.
Vakıfbank CEV Şampiyonlar Ligi'nde beşinci kez şampiyon oldu!
Son yıllarda Türk Voleyboluna damgasını vuran takımlardan biri olan Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi kupasını beşinci kez kazanmayı başardı. Bu sene Vakıfbank, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Kupası, CEV ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı da kazanmayı başardı.
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Bu anlamda Eurosport kanalı da Twitter hesabında Vakıfbank'ın beşi bir yerde şampiyonluğu için paylaşım yaptı.
Ünlülerden siyasetçilere kadar birçok Twitter kullanıcısı da Vakıfbank'ın CEV başarısı için de paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar arasında öne çıkanlar:
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımının CEV Şampiyonlar Ligi'nin kazanmasından önce Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda da Türkiye takım olarak şampiyon oldu. Toplam beş altın madalya başarısı sonrası önce Anadolu Efes, bugün ise Vakıfbank Şampiyonluk başarısı gösterdi.