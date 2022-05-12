VakıfBank 13. kez şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank üst üste 4. toplamda da 13. şampiyonluğunu kazandı.
Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan VakıfBank üst üste 4. toplamda da 13. şampiyonluğunu kazandı.
Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında Vakıfbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden sarı-siyahlılar 3-0 galip ayrıldı. VakıfBank böylece seriyi 3-2 yaptı ve 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Tarihinde ligde ilk kez 1992 yılında şampiyon olan sarı-siyahlılar bu sezonki şampiyonlukla üst üste 4. toplamda da 13. Şampiyonluğunu elde etti.
VakıfBank; 1992, 1993 1997, 1998, 2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021 ve son olarak 2022 yılında ligde şampiyonluk yaşadı.
(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel