VAKIF ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS TURU DÜZENLEDİ

İstanbul Kent Üniversitesi'nde gazetecilere özel kampüs turu düzenlendi. Düzenlenen turda üniversite rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, Taksim ve Kağıthane'de bulunan 2 ayrı kampüsü gazetecilerle gezerek üniversite bünyesinde bulunan fakülteler hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu.

İstanbul Kent Üniversitesi, Taksim ve Kağıthane'de bulunan kampüslerinin kapısını gazetecilere açtı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü, 'Eğitim ve sağlık alanında çalışan basın mensuplarımızla birlikteydik. Bugün burada bizimle oldukları için çok mutluyuz. Üniversitemiz 2016 yılında kuruldu, 2017 yılında eğitime başladı. İlk kampüsümüz Taksim'de. Burada Diş Hekimliği ve Sanat Tasarım fakültemiz var. Lisansüstü enstitüsü de oraya yerleşiyor. Yabancı Diller Yüksekokulu, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Taksim Kampüsünde. Oradaki binamız tarihidir ve aşağı yukarı 25 bin metrekaredir. Kağıthane'deki kampüsümüz de yeni ve 75 bin metrekaredir. Kağıthane'de de Sağlık Meslek Yüksekokulu, İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi var. Eczacılık Fakültesi de artık bünyemize katılıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren Eczacılık da burada olacak. Sanat Tasarım Fakültemiz de seneye büyümüş haliyle bu kampüste yer alacak' açıklaması yaptı.

'NUTUK'UN İLK TÜRKÇE BASKISI TAKSİMDEKİ KÜTÜPHANEMİZDE'

Taksim'deki kampüslerinin ikonik olduğunu belirten Prof. Dr. Atsü, 'Bu kampüs 800'lü yılların sonunda yapılmış, Alman hastanesi olarak inşa edilmişti. Binasının her şeyi aslında çok özeldir, İstanbul'un ilk özel ve önemli hastanesidir. Büyük ameliyatların yapıldığı bir sağlık kampüsüdür. Taksim'deki yerleşkemizde 2 katlı şahane bir kütüphanemiz var. 1'inci katı genel kütüphane, ikinci katı ise içerisinde Engelsiz Eğitim Vakfı Kurucusu Rahmetli Başbakanımız Mesut Yılmaz'ın ve ailesinin özel kitaplarının, fotoğraflarının, çalışma masasının yer aldığı, son derece özel ve benzersiz bir kütüphanedir. Burada Nutuk'un ilk Türkçe baskısı mevcuttur' dedi.

'AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE HEM TEORİK HEM DE PRATİK EĞİTİM MÜMKÜN'

Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Atsü şunları söyledi:

'En önemli fakültelerimizden biridir. Kadromuz; İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden gelmiş genç hocalarımızdan oluşuyor. Yani çok aktif ve bilimsel hocalardan ibaret bir fakültedir. Hem İngilizce hem de Türkçe bölümlerimiz mevcut. 2 yıldır hizmet veren 'Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz' de Taksim'dedir. Öğrencilerimiz aynı binada hem teorik hem de pratik eğitimlerini görebiliyor. Bu merkezimiz halka da hizmet vermektedir. Modern teknolojinin gerektirdiği tüm yenilikler burada mevcuttur. Mesela yaptığımız ameliyatlar ki son derece önemli ameliyatlar çok başarılı cerrahlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Ameliyathanelerde öğrencilerimizin ameliyatları canlı olarak web üzerinden üniversite içinde veya dışında anlık olarak seyredebileceği düzenekler mevcuttur.?

'MERKEZ SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİMİNDEN YÜKSEK PUANLA GEÇTİ'

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine Sağlık Bakanlığı tarafından rutin denetim yapıldığının da altını çizen Prof. Dr. Atsü, 'Merkezimiz geçtiği denetimden Türkiye'den en yüksek puanı, yüzde yüze yakın puan alan birkaç merkezden biridir' dedi.

Kağıthane'deki kampüslerinin Taksim'dekinden tamamen farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Atsü, 'Orası ne kadar tarihi ve kültür kokan bir yerse burası da o kadar modernize kokan bir yer. Yepyeni, öğrenci dostu, şahane bir kampüs. Teknolojik altyapısı inanılmaz. Sınıflarımızın tamamında; son derece yüksek teknolojiyle donatılmış akıllı tahtalar, elektronik tahtalar, bütün derslerimizi online web üzerinden seyredebileceğiniz kamera sistemlerimiz bütün sınıfı geniş geniş gören, büyük yüksek tavanlı ve geniş sınıflar, hepsi bu güneş gören çok güzel bir yerleşkedir. Laboratuvarlarımızın hepsi teknolojik olarak büyük, önemli ve yeni donanımlara sahiptir. Hepsinde yine kamera sistemleri vardır, web tabanlıdır. Özellikle sağlıkla ilgili laboratuvarlarımız çok büyüktür. Tamamında yeni modern simülasyonlar, simülatör aletler kullanılmaktadır. Hatta dil, konuşma terapisiyle alakalı olan laboratuvarlarımız önümüzdeki seneden itibaren halka da hizmet verecek şekilde dizayn edilmiştir' şeklinde konuştu.

'MAHKEME SALONU SAYESİNDE UYGULAMALI EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Üniversitenin Meslek Yüksekokul Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Murat Can Pehlivanoğlu ise 'Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu'nda 3 bölümümüz bulunuyor. Bu bölümlerden biri saç bakım ve güzellik hizmetleri, diğeri bilgisayar programcılığı ve ayrıca adalet programımız da bulunuyor. Üç bölümümüz için de kendine özel uygulama alanları mevcut. Bu uygulama alanlarından bir tanesinin içindeyiz şu an. Burası adalet programı için özel olarak dizayn edilmiş mahkeme salonu. Bu mahkeme salonunun özelliği, gerçek adalet sarayında vatandaş olarak gittiğimizde gördüğümüz mahkeme salonunun aynısı olmasıdır. Dolayısıyla burada öğrencilerimizin gerçek bir yargılamayı simule ederek bunu tecrübe etmelerini sağlıyoruz. Hem ders içerisinde hem de ders dışında gerçekleştirdiğimiz etki ile öğrencilerimizin bu alanı kullanmasını önemsiyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde burada yaptığımız etkinliklerde öğrencilerimiz hakim, savcı, avukat, mübaşir oldu. Böylece gerçek hayattaki yargılamayı aynen burada tecrübe etmiş oldular' ifadelerini kullandı.

'SAÇ BAKIM VE GÜZELLİKLE İLGİLİ BİR MERKEZ HEDEFİMİZ VAR'

Saç Bakımı Güzellik Hizmetleri Ön Lisans Programı Başkanı ve Dermatoloji Hekimi Doç. Doktor Nilhan Atsü de şunları söyledi:

'Bölümümüz iki senelik ön lisans programı. Mezun öğrencilerimizin çok geniş bir yelpazede çalışma olanağı var. Hem saç hem güzelliğe dair ne varsa donanımlı olarak yetişiyorlar. Her biri güzellik neferi oluyor benim tabirimle. Öncelikle üniversite içinde bir uygulama merkezi açmak istiyorum. Şu an laboratuvarımızdayız, atölyemizdeyiz. Üniversite personelimize normal hizmet vermek istiyoruz. Bunu oturttuktan sonra da dışarı açık bir uygulama merkezi hedefimiz var. Yine güzellik, saç ve ciltle ilgili olabilen güncel uygulamaları güvenli koşullarda, hijyenik olarak yapmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde.'