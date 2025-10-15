Vakıf Taşınmazları ve Kültür Varlıkları Üzerine Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

Haber: Erva Gün

(TBMM) - Vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi ve kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmesine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri başladı. Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, kanun teklifine ilişkin, "İnşallah bizler bu teklif neticesinde vakıf duası alanlardan, vakfedenlerin iradesini koruyanlardan olalım diyoruz. Medeniyetimize katkı sunan, bununla birlikte tarihi alanlarımızın gerçekten en verimli şekilde yönetilmesine salık verecek bir düzenleme hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti'nin geçtiğimiz cuma günü TBMM'ye sunduğu, 19 maddeden oluşan "Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülüyor.

10 farklı kanunda değişiklik öngörülen Kanun teklifi, vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi, kamu mülkiyeti, kıyı tesisleri, kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmeye ilişkin değişiklikleri öngörüyor. Teklif, hem kamu taşınmazlarının kullanımı hem de kültürel mirasın korunmasına dair idari ve hukuki çerçevede düzenlemeler içeriyor.

DEM Parti'nin 'Anayasa'ya aykırılık' önergesi reddedildi

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan ve DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, "Anayasaya aykırılık" gerekçesiyle verdiği önerge ile teklifin komisyon görüşmelerinin durdurulmasını talep etti. Önergenin oylamasında yeter sayısının bulunamaması nedeniyle komisyona 5 dakika ara verilmesinin ardından yapılan ikinci oylamada önerge, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, kanun teklifindeki değişikliklere ilişkin komisyon üyelerine bilgilendirme sunumu yaptı. Yıldız, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin neresine gidersek gidelim ve sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı noktalarında medeniyetimizin bıraktığı vakıf eserleri esas itibarıyla yüzyıllar geçmesine rağmen mevcudiyetini koruyor. Bugün gittiğimiz çok farklı noktalarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı restorasyonlardan tutun, sosyal anlamdaki sürdürülen projelere kadar çok fazla çalışmayla karşılaşıyoruz.

Dolayısıyla bu kültürün, bu medeniyet yaklaşımının, vakıf insanı kavramının sürdürülebilirliğini sağlamak bizim için çok önemli. Bir yandan vakfedenin vakfetmekteki amacını ve iradesini korurken bir yandan da bu vakıfların sürdürülebilir şekilde geleceğe ulaşabilmesine dönük olarak bir dizi düzenleme öngörüyoruz. İnşallah bizler, neticesinde vakıf duası alanlardan, vakfedenlerin iradesini koruyanlardan olalım diyoruz. İnşallah medeniyetimize katkı sunan, bununla birlikte tarihi alanlarımızın gerçekten en verimli şekilde yönetilmesine salık verecek bir düzenleme hayata geçirmiş olacağız."

Komisyon Başkanı Karaismailoğlu, teklifin görüşmelerinden önce Yeni Yol Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'ya söz verdi. Atmaca, Özgürlük Filosu'nun İsrail kuvvetleri tarafından alıkonulması ve gemide yaşanılanları paylaştı. Atmaca, "Maruz kaldığımız muameleler oradaki insanların çektiği zulümler karşısında şikayet edilecek konular değildir. Umuyorum, Siyonizmin dünya tarafından tanınmasına katkı sağlayan bir hareket olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.