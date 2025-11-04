Vakıf Şehir Dergisi, Vakıf Kültürünü Günümüze Taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yayımlanan Vakıf Şehir Dergisi, vakıf kültürü ve medeniyetini aktüel bir dille günümüze taşıyarak toplumun geniş kesimlerine ulaştırmayı sürdürüyor.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında yayın hayatına başlayan dergi, Anadolu'da ve yurt dışında vakıf tarihi ve kültürünü mercek altına alıyor.

Vakıf eserlerinin şehirlerin kimliğine kattığı değerleri, unutulmuş vakfiyeleri ve hayır kurumlarını sayfalarına taşıyan dergi, vakıf medeniyetinin toplumsal hafızasını güçlendiriyor.

Her sayıda alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve kültür insanlarının kaleme aldığı makalelerin yayımlandığı dergi, hem bilimsel içeriği hem de kolay okunur üslubuyla geniş bir okur kitlesine hitap ediyor.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun yön verdiği dergi, vakıf medeniyetine dair hazırlanan özel dosyaları, tarihi belgeleri ve akademik çalışmalarıyla arşiv değeri taşıyan bir yayınla öne çıkıyor.

Özel sayılarla içerik zenginleştiriliyor

Ağustos 2025'te yayımlanan 39. sayı, "UNESCO Tescilli Vakıf Eserleri" dosyasında, "Kariye Cami-İstanbul" temasıyla UNESCO tarafından tescillenmiş vakıf eserlerini işledi.

Sayıda, Kariye Cami'nin tarihsel dönüşümü ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılışıyla UNESCO'nun kültürel mirası koruma yaklaşımı ele alındı.

Ekim 2025 tarihli 41. sayı ise Valide Sultanlar ve Vakıf Eserleri dosyasıyla vakıf medeniyetinde kadınların rolünü merkeze alan içerikle hazırlandı.

Basılı ve dijital formatta yayımlanan Vakıf Şehir Dergisi, vakıf kültürünü toplumsal dayanışma, adalet, paylaşma ve insan merkezli medeniyet anlayışıyla günümüze taşıyor.