Vakıf Katılım, Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ni Hayata Geçirdi

Vakıf Katılım, geçmişten bugüne kadar gelmiş vakıf eserlerinin envanterini oluşturmak amacıyla Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ni hayata geçirdi.

Vakıf Katılımdan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Hatay'da bulunan, geçmişten bugüne kadar gelmiş 117 vakıf eseri 2 bin 600 karede özel olarak fotoğraflandı ve tarihçeleriyle "Hatay Vakıf Eserleri" kitabında toplandı.

Bir sene süren yoğun çalışmalar neticesinde ortaya çıkan kitapta, tarihçeler uzman bir ekip tarafından hazırlandı.

"Fotoğraflarla belgelenen birçok eser şu anda ya enkaz halinde ya da ağır hasarlı"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "Vakıf Katılım olarak, vakıf geleneğine sahip çıkma ve bu kültürü gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Bu düsturla depremden önce 'Ortak Geçmiş, Ortak Gelecek' mottomuz doğrultusunda Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ni hayata geçirmiş, ilk envanter çalışmamıza da tarihiyle ve kültürüyle hayranlık uyandıran Hatay ilimizle başlamıştık. Ancak, yaşanan deprem sebebiyle maalesef fotoğraflayarak kayıt altına aldığımız birçok eser şu anda ya enkaz halinde ya da ağır hasarlı." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın yeniden inşası ve tarihi eserlerin restorasyonu sürecinde bu mimari detay fotoğrafları ihtiyaç halinde yetkili birimlerle paylaşmaya hazır olduklarını belirten Akben, şunları kaydetti:

"Çekilen fotoğrafların bir kısmıyla İstanbul Üsküdar'da bulunan Vakıf Katılım Mimar Sinan Galerisi'nde düzenlediğimiz '5 Şubat Hatay Sergisi'nin kıymetli vakıf eserlerini fotoğraf karelerinde tekrar yaşatmak, hayal etmek ve medeniyetler tarihinden izler taşıyan Hatay'ı unutmamak adına çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Anadolu medeniyetinin önemli kentlerini mercek altına alan Vakıf Eserleri Envanter Projesi'nin yeni durağının Konya olacağını da aktaran Akben, Konya'nın tarihi dokusu ve kentteki vakıf eserlerinin, proje kapsamında derlenerek, değerli bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçladıklarını bildirdi.