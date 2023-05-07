Vakıf Haftası bu yıl 'Emanetin Elçileri' temasıyla kutlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Haftası'nın yarından itibaren kutlanacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Haftası'nın yarından itibaren kutlanacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8-14 Mayıs'ta kutlanacak haftanın bu yılki teması "Emanetin Elçileri" olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Müdür Sinan Aksu, bir düşünceden ve karşılık beklemeksizin yapılan hizmetlerden ibaret olan vakfın, "Allah rızası"nı kazanmanın yegane yolu ve hayırda evrensellik ilkesinin kılavuzu olduğunu belirtti.

Vakıfların Selçuklulardan Osmanlılara, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan emanetin elçileri olduğunu kaydeden Aksu, şunları kaydetti:

"Vakıf Haftası vesileyle vakıflara gönül veren, vakıf sevgisini taşıyarak bizlere bu mirası bırakan atalarımızın ruhları şad olsun. Emanetin elçisi olan ve görevlerini başarıyla yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğündeki değerli çalışma arkadaşlarıma ve vakıf kültürünü zenginleştiren vakıf dostlarına teşekkür ediyor, 2023 Vakıf Haftası'nın daha çok hayra, daha çok merhamete vesile olmasını temenni ediyorum."