Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Vakıf Eserleri Eskiz Atölyesi" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Görünenin Ardındakiler" temasıyla hayata geçirilen atölye çalışmasına, Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülük etti.

Kültürel Miras Öğrenci Topluluğu'nun da katkı sunduğu atölyeye üniversitenin farklı bölümlerinden yaklaşık 40 öğrenci katıldı.

Etkinlikte Mimarlık Fakültesi Mimar Sinan Amfisi'nde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Tarihçisi Utku Musa Suna tarafından "Osmanlı'da Vakıf Sistemi ve Edirne Vakıf Eserleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşinin ardından düzenlenen geziyle öğrenciler, kentin öne çıkan vakıf eserlerini yerinde inceledi.

Sultan II. Bayezid Camisi'nin avlusundaki eskiz çalışmalarının yapıldığı atölyeyi ziyaret eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal, öğrenci ve akademisyenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atölye kapsamında ortaya çıkan eserler, 9 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te, Sultan II. Bayezid Camisi avlusunda sergilenecek.