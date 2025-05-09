Vakıf Bank Şarkışla Şube Müdürü Öğrencilerle Buluştu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu banka ve sigorta bölümü öğrencileri, Vakıf Bank Şarkışla Şube Müdürü Metin Erkenay ile bir araya gelerek bankacılık sektörü hakkında güncel bilgiler aldı.
Vakıf Bank Şarkışla Şube Müdürü Metin Erkenay, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.
Banka ve sigorta bölümü öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen derste konuşan Erkenay, bankacılık sektörüyle ilgili güncel bilgiler paylaşarak öğrencilere sektör hakkında bilgi verdi.
Ders süresince Erkenay, öğrencilerin yönelttiği soruları da yanıtladı.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel