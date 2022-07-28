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Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı

Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı Kırşehirli Aktarcı Özgen Öz: "Takviye edici gıdalara talep vaka sayılarına oranla yeniden artış gösterdi"KIRŞEHİR – Pandeminin yoğun yaşandığı süreçte takviye edici (bitkisel) gıdalara olan talep, pandeminin kalkmasıyla azalmıştı.

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Vakaların artmasıyla aktara ilgi arttı

Kırşehirli Aktarcı Özgen Öz:

"Takviye edici gıdalara talep vaka sayılarına oranla yeniden artış gösterdi"

KIRŞEHİR – Pandeminin yoğun yaşandığı süreçte takviye edici (bitkisel) gıdalara olan talep, pandeminin kalkmasıyla azalmıştı. Son zamanlara vaka sayılarının artış göstermesiyle aktarlara olan ilgi yeniden artış gösterdi.

Kırşehir'de dede ve baba mesleğini sürdüren baharatçı Özgen Öz; insanların 5-6 ay öncesine kadar korona virüsten korkarak aktarlara geldiğini, pandeminin ortadan kalkmasıyla talebin azaldığını söyledi. Öz, "Pandemi döneminde insanımız korktuğu için ben ve meslektaşım aktarcılara ciddi oranda talep vardı. Pandemi ile aktarcılara rağbet yüksekti. Pandemi yoğunluğu da vatandaş tarafından ciddi şekilde hissediliyordu. İnsanlar doğal korunma yöntemlerine daha çok ilgi gösteriyorlardı. Vaka sayıları düşüşe geçince aktarlara olan ilgi de azalmıştı ancak vaka sayılarındaki artışlar dolayısıyla aktarlara olan ilgi de arttı" dedi.

Pandemi ile insanların aktarcılardan "Kekik Yağı, Hindi Yağı, Propolis, Çörek Otu Yağı ve türevleri ürünlerini tercih ediyorlardı" diyen Öz, "Bitkisel ürünler ilaç değildir. Takviye edici gıda olarak kullanılır. Her ne olursa olsun bitki dahi olsa kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kırşehirli vatandaşlar ise doğal ürünleri doktor tavsiyesi olmadan alma ve kullanmadan yana tavır sergilemiyor.

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Güncel

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