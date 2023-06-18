Bornova'da cam kesikleri içinde ceset bulunan kadının katili 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, evinde cam kesikleri içinde cesedi bulunan Ceyda Yüksel'i (28) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılanıp 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Serkan Dindar (43) hakkında gerekçeli karar açıklandı. Kararda Dindar'ın, tahrik altında suçu işlediği, kapıldığı elem ve öfkenin niteliği ve boyutu dikkate alınarak da haksız tahrik indirimi uygulandığına vurgu yapıldı.

Polise, 20 Ağustos 2020, saat 01.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta yaşayan kaynak ustası Serkan Dindar'ın zemin kattaki dairesinden tartışma ve cam sesleri geldiği ihbar edildi. Adrese giden polis, daireye girdiğinde Ceyda Yüksel'i ölü buldu. Yüksel'in sağ kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi. Otopsinin ardından Ceyda'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen Dindar ise olayı hatırlamadığını söyledi. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Yüksel'in, Dindar ile sosyal medyada aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda Dindar hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.