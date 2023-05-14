Vahap Seçer, Ailesi ile Birlikte Oy Kullandı:  "Huzurlu Bir Türkiye'ye Uyanmak İstiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için eşi Meral Seçer, oğulları Uğur ve Efe Seçer ile birlikte oy kullandı. ‘Huzurlu bir Türkiye’ye uyanmak istiyoruz” diyen Seçer, Türkiye'nin iki önemli sorunu olduğuna dikkat çekti. Seçer, “Bu sorunların biri huzur, biri de hukuk. Hukuk konusunda başlattığımız çalışmalardan sonra Türkiye'nin bütün sorunlu alanlarına müdahale edecek kararları yürürlüğe koyalım ve Türkiye’yi bir an önce yoluna, rotasına oturtalım istiyorum” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için eşi Meral Seçer, oğulları Uğur ve Efe Seçer ile birlikte oy kullandı. 'Huzurlu bir Türkiye'ye uyanmak istiyoruz" diyen Seçer, Türkiye'nin iki önemli sorunu olduğuna dikkat çekti. Seçer, "Bu sorunların biri huzur, biri de hukuk. Hukuk konusunda başlattığımız çalışmalardan sonra Türkiye'nin bütün sorunlu alanlarına müdahale edecek kararları yürürlüğe koyalım ve Türkiye'yi bir an önce yoluna, rotasına oturtalım istiyorum" dedi.

Başkan Seçer, oyunu ailesi ile birlikte, Yenişehir ilçesinde yer alan Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 1045 nolu sandıkta kullandı.

Oy kullanmak için yoğun katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşıp sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Seçer, oyunu eşi Meral Seçer ile birlikte sandığa "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek attı.

"OYU KULLANDIK, AMA AYNI ŞEKİLDE SANDIKTAN ÇIKMASI LAZIM"

Oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, herkesin kullandığı oya sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken Seçer, "Biz de siyasiler, partiler olarak, yasaların bize verdiği yetkiyle, güçle ve milletimizin desteğiyle o irademizin sandıktan girdiği gibi çıkmasını da sağlayacağız. Oyu kullandık, ama aynı şekilde sandıktan çıkması lazım. Bunu da sağlayacağız. Vatandaşlarımız cesurca gelsin, oylarını kullansın, bir şenlik havası içerisinde. Neticede ülke savaşa gitmiyor. Bu, demokratik bir mücadeledir. Bu, anayasal bir vatandaşlık hakkıdır. Oylarını kullansınlar, ama oylarına sahip çıksınlar. Bunu arzu ediyoruz" dedi.

"HUZURLU BİR TÜRKİYE'YE UYANMAK İSTİYORUZ"

Huzurlu bir Türkiye'ye uyanmak istediklerini belirten Seçer, Türkiye'nin iki önemli sorunu olduğuna dikkat çekti. Seçer, "Bu sorunların biri huzur, biri de hukuk. Hukuk konusunda başlattığımız çalışmalardan sonra Türkiye'nin bütün sorunlu alanlarına müdahale edecek kararları da yasaları da parlamentodan çıkaralım ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle yürürlüğe koyalım ki Türkiye'yi bir an önce yoluna, rotasına oturtalım istiyorum" diye konuştu.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutlayan Başkan Seçer, "Anneler, yaşamımızdaki en kutsal kavram, en kutsal duygu, en kutsal insan. Bunun ötesinde bir şey söyleyemem. Keşke annem yaşasaydı, sadece bunu söyleyebilirim. Annelerimiz çok değerli. Onların gününü bir kez daha kutluyorum" dedi.

MERAL SEÇER: ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM

Seçimlerin bir demokrasi bayramı olduğuna vurgu yapan Meral Seçer ise "Bu seçimlerin ülkemizde bayram havasında geçmesini diliyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şimdiden" diye konuştu.

Bu seçimde kadınların önemli bir rol oynadığına işaret eden Seçer, "Kadın, her alanda olduğu gibi özellikle evinde, çevresinde ve toplumda çok etkisi olan bir aktör. Hayırlısı olsun diyorum ve iyi olacağını düşünüyorum. Tüm annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.