Vagonların üzerine çıkan yabancı uyruklu çocuk akıma kapıldı

KIRIKKALE'de yedek rayların üzerindeki vagonlara çıkan Afganistan uyruklu Fawad Uzbek (13), yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale Tren Garı'nda meydana geldi. Afganistan uyruklu Fawad Uzbek, iddiaya göre, yedek rayların üzerinde bulunan boş vagonların üzerine çıktı. Bu sırada yüksek gerilim hattının teline temas eden Fawad Uzbek, akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uzbek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fawad Uzbek'in vücudunda 3'üncü derece yanık meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.