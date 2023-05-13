VAGONLARIN ÜZERİNE ÇIKAN MUHAMMED ALİ, AKIMA KAPILIP AĞIR YARALANDI

KIRIKKALE'de, gardaki vagonların üzerine çıkan Muhammed Ali A. (16), başının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale Tren Garı'nda meydana geldi. Muhammed Ali A., iddiaya göre, gardaki boş vagonların üzerine çıktı. Bu sırada başı yüksek gerilim hattının teline temas eden Muhammed Ali, akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammed Ali A.'nın vücudunda 3'üncü derece yanık meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.