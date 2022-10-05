VAGADUGU – ECOWAS temsilcileri Burkina Faso'dan memnun ayrılıyor

Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun Başkent Vagadugu'ya gelişi

Uçaktan inişi ve karşılama töreni

Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun basın açıklaması VAGADUGU (AA) – Burkina Faso da hafta sonu gerçekleşen askeri darbe sonrası Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bölgeye heyet gönderdi. Nijer'in eski cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun başkanlık yaptığı heyet, ülkedeki dini ve geleneksek toplulukların liderleriyle görüşmesinin yanı sıra, yönetime el koyan ve Cumhurbaşkanlığını ilan eden Yüzbaşı İbrahim Traore ile de görüştü. Mahamadou Issoufou, çeşitli toplantılardan sonra basına açıklamalarda bulundu. Issoufou, İbrahim Traore ile açık ve derinlemesine görüştüklerini ifade ederek, "Kaptan Traore ile yaptığım görüşmeden tamamen memnunum. Kendimizden emin bir şekilde ayrılıyoruz ve görevimiz hakkında ECOWAS'ın mevcut başkanına ve Devlet Başkanlarına rapor vereceğiz" dedi.