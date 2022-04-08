Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin zorla Rusya'ya götürüldüğünü bildirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin zorla Rusya'ya götürüldüğünü bildirdi

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
 - Güncelleme:
Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin zorla Rusya'ya götürüldüğünü bildirdi

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçleri tarafından zorla Rusya'ya götürüldüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçleri tarafından zorla Rusya'ya götürüldüğünü kaydetti.

Boyçenko, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçlerince zorla Rusya'ya veya sözde "Donetsk Halk Cumhuriyeti"ne götürüldüğünü dile getirerek, ellerinde zorla götürülen insanların doğrulanmış listesinin bulunduğunu belirtti.

Bu insanların orada çeşitli aşağılamalara maruz kaldığını kaydeden Boyçenko, Rus yetkililerin onlara sert davrandığını, onların parmak izlerinin alındığını ve zorla onlara çeşitli belgelerin imzalatıldığını söyledi.

Boyçenko, ayrıca Mariupol bölgesinde sadece Berdyansk-Zaporijya insani koridorunun çalıştığını ve insanların bu güzergah üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini ifade ederek, şimdiye kadar söz konusu koridordan 95 bin Mariupollu sivilin Zaporijya'ya götürüldüğünü sözlerine ekledi.

Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Mariupol'daki sivillerin Ukrayna'nın güvenli bölgelerine götürülmesinde çeşitli zorluklar yaşanırken, sivilleri tahliye edecek konvoylara Rus güçleri farklı engeller çıkartıyor.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title