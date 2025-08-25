Uzunköprü Türkobası Köyüne Güneş Enerji Sistemi Kuruluyor
Edirne İl Özel İdaresi, Türkobası köyünde içme suyu kuyularında kullanılan elektriğin güneş enerjisi ile üretilmesi amacıyla güneş enerji sistemi kurulumu çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Uzunköprü ilçesine bağlı Türkobası köyüne güneş enerji sistemi kuruluyor.
Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 2025 yılı yatırım programında yer alan Uzunköprü Türkobası köyü içme suyu kuyularında tüketilen elektriğin üretilmesi amaçlı güneş enerji sistemi kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yapım işleminin kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel