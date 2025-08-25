Uzunköprü Türkobası Köyüne Güneş Enerji Sistemi Kuruluyor

Uzunköprü Türkobası Köyüne Güneş Enerji Sistemi Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Özel İdaresi, Türkobası köyünde içme suyu kuyularında kullanılan elektriğin güneş enerjisi ile üretilmesi amacıyla güneş enerji sistemi kurulumu çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Türkobası köyüne güneş enerji sistemi kuruluyor.

Edirne İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 2025 yılı yatırım programında yer alan Uzunköprü Türkobası köyü içme suyu kuyularında tüketilen elektriğin üretilmesi amaçlı güneş enerji sistemi kurulum çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yapım işleminin kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasına verdiği sözü tuttu

Ferdi Zeyrek'in kızı babasına verdiği sözü tuttu! İşte kazandığı okul
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu, jandarmadan ceza yedi

Hız sınırını aşan Bakan Uraloğlu jandarmadan ceza yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.