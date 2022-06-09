Uzunköprü Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk arpası satıldı - Haberler

Uzunköprü Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk arpası satıldı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Uzunköprü Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ürünü yeni mahsul arpa, satışa sunuldu.
Uzunköprü Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ürünü yeni mahsul arpa, satışa sunuldu.
Borsadan yapılan açıklamaya göre, çiftçi Şemsi Mert'in getirdiği 2,5 ton arpa, tonu 9 bin liradan Gürkan Gür tarafından satın alındı.
Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gür, borsa adına çiftçi Mert'e çeyrek altın hediye etti.
Gür, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.
AA / Gökhan Zobar - Güncel