Uzunköprü Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk arpası satıldı Uzunköprü Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ürünü yeni mahsul arpa, satışa sunuldu. Uzunköprü Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ürünü yeni mahsul arpa, satışa sunuldu. Borsadan yapılan açıklamaya göre, çiftçi Şemsi Mert'in getirdiği 2,5 ton arpa, tonu 9 bin liradan Gürkan Gür tarafından satın alındı. Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gür, borsa adına çiftçi Mert'e çeyrek altın hediye etti. Gür, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. AA / Gökhan Zobar - Güncel Gürkan Gür Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uzunköprü Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk arpası satıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.