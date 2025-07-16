Uzunköprü'de Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Sürücülere Ceza

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Uzunköprü ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyen 11 araç sürücüsüne 10 bin 923 lira idari para cezası uygulandı. Emniyet ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uzunköprü ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, çevreye rahatsızlık veren araçlar ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Denetimde 11 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemek ve çevreye rahatsızlık vermekten 10 bin 923 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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