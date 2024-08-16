Üye Girişi
Haberler

Uzunköprü'de vahşi depolama alanında ölü köpekler bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait vahşi depolama alanında 15 köpeğin çuvallar içerisinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. 4 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait vahşi depolama alanında 15 köpeğin çuvallar içerisinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uzunköprü'de 12 Ağustos'ta gelen bir ihbarı değerlendiren Uzunköprü Doğayı ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri, belediyeye ait çöplükte çok sayıda ölü köpeğin çuvallar içerisinde vahşi depolama alanına bırakıldığını tespit etti. Dernek yetkilileri, karşılaştıkları manzarayı cep telefonuyla kaydedip, Uzunköprü Belediyesi'ni de etiketleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin kısa sürede yayılması ile harekete geçen belediye ekipleri, inceleme başlatarak, polis ve jandarma ekiplerine de haber verdi. Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Verilen dilekçede Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü uyarınca soruşturma başlatılması talebinde bulunuldu.

ŞÜPHELİLER KAMERA KAYITLARIYLA BELİRLENDİ

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma timleri, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, Ö.B., S.D., A.İ. ve G.K.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uzunköprü Edirne Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi? Roblox ne zaman açılacak? 17 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi...
title